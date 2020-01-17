Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Первый аналитический центр создан в Госдепе, сообщает 17 января американское внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что обрабатывать и анализировать данные в этом подразделении будут 75 тысяч сотрудников. Материалы, которыми будет заниматься аналитический центр, касаются американской внешней политики.

Работа этого центра должна помочь основным подразделениям Госдепа реагировать на внешние вызовы.

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