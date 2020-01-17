Афины , , 18:28 — REGNUM Меморандум по разграничению морских зон, заключённый Правительством национального согласия с Турцией, недействителен, считают в Бенгази, сообщает 17 января Афинское Македонское агентство новостей.

С таким заявлением выступил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар на переговорах с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Отмечается, что Хафтар пообещал Мицотакису провести делимитацию морских границ, то есть определить в форме соглашения положение общих границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хафтар 16 января прибыл в Афины на встречу с руководством страны. Афины находятся в натянутых отношениях с Правительством национального согласия (в Триполи): особенно их не устраивает договорённости Триполи с Анкарой.

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