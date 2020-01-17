Тбилиси, , 18:22 — REGNUM Новым послом США в Грузии стала Келли Дегнан, сообщило посольство США в Грузии, по информации которого присягу в Госдепартаменте США Дегнан принесла 16 января.

Посольство опубликовало и текст выступления нового руководителя американского дипломатического ведомства на церемонии принесения присяги. Дегнан сделала несколько знаменательных заявлений.

«После 26 лет работы в 12 миссиях 8 стран я по-прежнему уверена, что Америка играет жизненно важную роль в улучшении качества жизни народов мира и в деле создания для каждого из нас лучшего будущего», — призналась Келли Дегнан.

Своей главной обязанностью в ранге посла США она назвала «защиту интересов Америки». Что касается Грузии, Дегнан заявила, что назначение послом в эту страну для нее особая честь, потому что Грузия разделяет любовь США к демократии и свободе.

«Подобно Америке, и Грузия боролась за достижение свободы. Но эта с трудом обретенная независимость остается под угрозой из-за России», — констатировала новый посол США.

К сведению грузинских властей Дегнан отметила, что запланированные в Грузии в этом году парламентские выборы являются для грузин уникальной возможностью показать всему миру, что прогресс, для которого они столько трудились, необратим.

«Грузия многим может гордиться, и для США большая честь стоять рядом с нашими грузинскими друзьями. У нас сильная мотивация, и я как посол буду привержена сохранению прочности нашего партнерства на светлом пути в будущее, достижения которого заслуживает каждый грузин», — передает посольство слова из выступления Келли Дегнан.

До назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла в Грузии, она была политическим советником командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке. Ранее занимала пост заместителя руководителя миссии США в Италии и Сан-Марино. Является кадровым сотрудником высшей дипломатической службы. Послом в Грузии была назначена в сентябре прошлого года.