Тбилиси, 17 января 2020, 18:22 — REGNUM Новым послом США в Грузии стала Келли Дегнан, сообщило посольство США в Грузии, по информации которого присягу в Госдепартаменте США Дегнан принесла 16 января.
Посольство опубликовало и текст выступления нового руководителя американского дипломатического ведомства на церемонии принесения присяги. Дегнан сделала несколько знаменательных заявлений.
Своей главной обязанностью в ранге посла США она назвала «защиту интересов Америки». Что касается Грузии, Дегнан заявила, что назначение послом в эту страну для нее особая честь, потому что Грузия разделяет любовь США к демократии и свободе.
К сведению грузинских властей Дегнан отметила, что запланированные в Грузии в этом году парламентские выборы являются для грузин уникальной возможностью показать всему миру, что прогресс, для которого они столько трудились, необратим.
До назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла в Грузии, она была политическим советником командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке. Ранее занимала пост заместителя руководителя миссии США в Италии и Сан-Марино. Является кадровым сотрудником высшей дипломатической службы. Послом в Грузии была назначена в сентябре прошлого года.