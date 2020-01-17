Париж, , 18:07 — REGNUM Акция протеста против пенсионной реформы проведена у главного входа в Лувр (Париж), пишет 17 января Le Parisien.

Участники акции протеста перекрыли вход в музей и, для привлечения внимания властей, разместили под стеклянной пирамидой здания плакаты «Лувр закрыт из-за забастовки», «Культура в опасности».

Таким образом противники пенсионной реформы напомнили властям, что здесь, у Лувра, Эммануэль Макрон провёл митинг после победы на выборах в 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лувр 17 января закрыт из-за протестных акций против пенсионной реформы. Власти готовы пойти на некоторые уступки, но профсоюзы требуют отмены повышения пенсионного возраста, а также повышения зарплат.

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