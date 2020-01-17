Москва, , 18:03 — REGNUM Ожидание нового состава правительства РФ появилось в обществе уже после выборов президента в 2018 году. Об этом 17 января сообщил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в обществе были ожидания, что состав правительства сильно изменится после выборов президента, однако этого не произошло, что в итоге негативно сказалось на рейтинге власти, отметил парламентарий.

«Мне хочется начать с тех, кто не должен покинуть правительство — силовой блок, министр обороны, министр иностранных дел. К ним у общества никаких претензий нет», — заявил Затулин.

Однако этого нельзя сказать о социальном блоке правительства. Особое недовольство депутат Госдумы РФ высказал в адрес работы Министерства здравоохранения России.

«У меня впечатление, что Министерство здравоохранения всегда рассказывает о своих успехах, но когда мы общаемся с людьми, нам рассказывают обратное. Тут есть несоответствие, не знаю, что будет с Вероникой Скворцовой (министром здравоохранения РФ — прим. ИА REGNUM) но она не первый раз подвергалась критике. Думаю, за это надо нести ответственность», — сказал Затулин.

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