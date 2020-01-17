Кострома, , 17:53 — REGNUM Бойцы 331-го костромского парашютно-десантного полка отрабатывают прыжки с парашютом, атаки, штурмуют укрепления условного противника, — сообщает ТРК «Кострома»

850 парашютистов 3 дня будут оттачивать военные навыки — прыжки с парашютом, оборону, наступление, стрельбу на полигоне «Песочное», расположенном на границе Костромской и Ярославской областей. .

Условия максимально приближены к боевым. Десантники в полном обмундировании пройдут двухсоткилометровый марш-бросок, после прыжков с самолета пойдут в атаку на БМД и с поддержкой артиллерии и беспилотников.