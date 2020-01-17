Москва, , 17:52 — REGNUM Пресс-служба министерства спорт Российской Федерации опровергла информацию из социальных сетей и мессенджеров о том, что ведомство будет расформировано и всех его сотрудников якобы заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее в различных телеграм-каналах и социальных сетях появилась информация о том, что министерства спорта в новом правительстве Михаила Мишустина не будет.

Стоит отметить, что на фоне постонного давления на Россию через допинговые скандалы уже не раз звучали предложения о том, чтобы отказаться от прямого участия государства в спорте и ликвидировать профильное министерство.