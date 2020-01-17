Минск, , 17:52 — REGNUM Неизвестные вандалы разрисовали красной краской бронзовый памятник Александру Пушкину в центре Минска. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе управления МВД белорусской столицы.

Отмечается, что на место выезжали сотрудники милиции. В настоящее время «проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших противоправное деяние», сообщили в ведомстве.

На инцидент уже отреагировало посольство России в Белоруссии. «Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение», — заявил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

Он выразил надежду, что уполномоченные органы Белоруссии предпримут необходимые меры для установления правонарушителей.

Памятник Александру Пушкину на берегу Свислочи в Минске был установлен в июле 1999 года. Монумент был передан белорусской столице мэрией Москвы в 200-летие со дня рождения поэта.