Москва, , 17:40 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова новым главой Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает 17 января пресс-служба правительства России.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении главы правительства.

Согласно информации на официальном сайте ФНС, Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. Службу в налоговом ведомстве начал с 2001 года, работал на различных должностях в управлении МНС России по Москве, руководил управлением досудебного аудита ФНС России.

До последнего времени Егоров был заместителем Мишустина на посту главы ФНС. Является действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса.

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