Москва, , 17:40 — REGNUM Американское агентство Bloomberg утверждает, что министр экономического развития России из второго правительства Дмитрия Медведева Максим Орешкин может стать помощником президента России по вопросам экономики.

При этом занимающий сейчас должность помощника президента по экономике Андрей Белоусов вполне может получить должность в новом правительстве Михаила Мишустина.

Bloomberg утверждает, что Белоусов вполне может стать министром экономического развития. Ряд российских СМИ также сообщили информацию со ссылкой на источники о том, что Белусов может стать главой МЭР.