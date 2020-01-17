Москва, , 17:26 — REGNUM Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ. Об этом говорится в соответствующем указе.

Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Согласно официальным данным, Даниил Егоров родился в Москве в 1975 году. В 1998 году окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». Своё восхождение по карьерной лестнице Егоров начал в начале «нулевых», став в 2001 году консультантом отдела обеспечения деятельности руководства Управления МНС России по г. Москве.