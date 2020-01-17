Москва, , 17:24 — REGNUM Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 17 января.

Егоров был заместительным главы ФНС, а самой налоговой службой руководил Мишустин до назначения в правительство.

«Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности», — сказано в распоряжении Мишустина.