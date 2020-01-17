Москва, , 17:31 — REGNUM Нарекания депутатов Государственной думы в адрес работы четырёх министерств социального блока правительства РФ отражают мнение общества. Об этом 17 января корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Политической экспертной группы, генеральный директор Центра политической информации Константин Калачев.

В частности, Министерство здравоохранения и его руководитель Вероника Скворцова и ранее подвергались критике, отметил политолог.

«Скворцова — одна из самых критикуемых министров, её и президент России критиковал ранее. Если мы проведем опросы о тех вопросах, которые людей больше всего волнуют, — медицина будет в тройке», — отметил Калачев.

То же самое касается и работы Министерства просвещения. Причём недовольство есть как в профессиональном сообществе — среди учителей, так и среди родителей учащихся.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что на встрече Мишустина с депутатами, парламентарии высказывали нарекания в адрес работы четырех министерств: Минпросвещения, Минздрава, Минкультуры, Минтруда.

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