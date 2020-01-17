Багдад, , 17:24 — REGNUM Демонстрация против присутствия американского военного контингента в Ираке прошла в Багдаде 17 января, передаёт Al-Alam.

Уточняется, что акцию провели сторонники радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, потребовавшие срочно избавить Ирак от американцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иракские депутаты на фоне ракетных атак США в начале января приняли резолюцию о выводе из страны иностранных военных.

Американские политики, несмотря на это, заявляют, что не хотят оставлять Ирак в покое, поскольку необходимо помогать ему уничтожать террористов.

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