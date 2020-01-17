Москва, , 17:09 — REGNUM Депутаты фракции «Единой России» в Госдуме намерены доработать законопроект об ограничении иностранного финансирования политических партий и, возможно, внести его в Госдуму в рамках пакета поправок к Конституции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничении иностранного финансирования политических партий в РФ, а затем отозвали его. Однако, как объяснил Сарафалиев, авторы инициативы от идеи не отказываются, а намерены доработать инициативу в части введения уголовного наказания за финансирование партий из-за рубежа.

«Нам нужна поддержка партии и фракции — без этого мы закон не примем, поэтому мы хотим всесторонне изучить инициативу. Мы выслушаем экспертное сообщество выступило, депутатов, обсудим эту проблему на разных площадках, которые с одной стороны связаны с изменением конституции РФ — Конституционный суд, правоохранительные органы, — с другой стороны, с общественными организациями», — заявил Сафаралиев.

В таком случае, уверен он, будет понятна позиция общества, что очень важно для того, чтобы закон действительно работал.

«Проблема назрела и понимание этой проблемы есть в том числе и в партии, и в разных общественных кругах. Я думаю, что мы в течение двух-трех месяцев его доработаем и внесем, может быть даже в рамках тех поправок, которые будут вноситься в Конституцию», — предположил Сафаралиев.