Тегеран, , 17:01 — REGNUM В Исламской Республике Иран проходят многочисленные митинги и шествия в поддержку правительства. Об этом сегодня, 17 января, сообщают иранские СМИ.

Впервые за последние восемь лет высший руководитель (рахбар) Ирана Али Хаменеи провел пятничную молитву. После молитвы огромное количество сторонников действующей власти вышли на улицы, чтобы выказать свою поддержку теократическому режиму.

Шествия и митинги проходят в различных провинциях Ирана, в частности в провинциях Тегеран, Мазендеран, Керманшах и другие. Участники шествий несут портреты рахбара Али Хаменени, президента Ирана Хасана Рухани, а также убитого американцами генерала Касема Сулеймани.

По традиции, участники проправительственных шествий жгут флаги США и Израиля, а также Великобритании. Они выкрикивают лозунг: «Если бы не было КСИР, не было бы и нашей страны».

Напомним, что внутриполитическая обстановка в Иране остается неспокойной — оппозиционные теократическому режиму силы подняли голову после того, как власти признали свою отвественность за сбитие украинского пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».