Москва, , 17:00 — REGNUM Начавший было налаживаться диалог между Северной и Южной Кореей сошёл в 2019 году почти на нет, сообщили 17 января в пресс-службе МИД РФ.

«К сожалению, в прошедшем году были сведены на нет контакты между Сеулом и Пхеньяном, поскольку, к большому разочарованию Севера, Юг не спешил наращивать с ним практическое взаимодействие, предлагая лишь символические меры межкорейского сближения наподобие совместного празднования памятных дат и других мероприятий гуманитарного характера», — говорится в сообщении.

Москва отмечает, что это не соответствует договорённостям Сеула и Пхеньяна от 2018 г., согласно которым должны были налаживаться экономические связи, декларировался настрой на отказ от гонки вооружений и от милитаризации приграничных территорий.

КНДР, отмечают российские дипломаты, оказалась в ситуации, когда Южная Корея решила сохранить односторонние антисеверокорейские санкции и разместить у себя американскую военную технику, проводить международные учения с участием США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний межкорейский саммит прошёл 18−20 сентября 2018 г. После потепления отношений это была третья встреча.

Глава КНДР Ким Чен Ын и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны.