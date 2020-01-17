Москва, , 17:22 — REGNUM Критика в адрес работы представителей социального блока прошлого состава правительства РФ со стороны Государственной думы России обоснована мнением населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что на встрече нового председателя правительства России Михаила Мишустина с депутатами парламентарии высказывали нарекания в адрес работы четырех министерств: Минпросвещения, Минздрава, Минкультуры, Минтруда. В частности, поднимались вопросы коррупционной составляющей в сфере трудовой и социальной защиты. По мнению политолога, критика в адрес данных ведомств не случайна — именно их работа в большей степени касается жизни простых граждан.

«Это те министерства, работа которых в наибольшей степени касается жизни простых людей. И понятно, что есть серьезные проблемы и в образовании, и здравоохранении, и культуре, и соцобеспечении. Я думаю, что это такая достаточно логичная история», — отметил Минченко.

При этом данные министерства имеют наиболее низкие рейтинги среди граждан, заметил политолог.

«Мне сложно сказать, насколько это можно относить к конкретным министрам, потому что сами по себе сферы проблемные. Но с политической точки зрения, логично критиковать тех, у кого наиболее низкие рейтинги по опросам населения», — заявил Минченко.

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