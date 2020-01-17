Рига, , 16:58 — REGNUM Представителям оппозиционных фракций Рижской думы 16 января удалось отстранить от должности вице-мэров Риги Анну Владову и Друвиса Клейна, представлявших партию «Согласие» и фракцию «Рига». Об этом пишет портал LSM.

Таким образом, в коалиции остались только представители партии «Честь служить Риге!», возглавляемой мэром Олегом Буровым. На её счету 11 депутатов из 60. За отставку представителей «Согласия» и «Риги» проголосовали депутаты правящей в меньшинстве партии и члены всей национально настроенной оппозиции.

Олег Буров уже заявил, что находясь в меньшинстве подавать в отставку не намерен, а партия будет искать новых партнёров.