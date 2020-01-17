Нью-Йорк, США, , 16:49 — REGNUM Заместитель постоянного представителя КНР при ООН У Хайтао, выступая на открытом заседании Совета Безопасности по вопросу о ситуации в Йемене, призвал к возобновлению процесса политического урегулирования под руководством ООН, сообщает 17 января Синьхуа.

Китайская сторона выразила надежду, что соглашение сторон конфликта, подписанное в Эр-Рияде в ходе переговоров, на следующем этапе сыграет такую же позитивную роль, как и Стокгольмское соглашение, позволившее смягчить взаимную напряженность и снять обострение в районе Ходейды. В центр процесса урегулирования китайский дипломат поставил перспективу сохранения суверенитета и территориальной целостности Йемена, особо подчеркнув обязанность сторон содействовать гуманитарным спасательным операциям.

При этом У Хайтао обратил внимание на непрерывную помощь народу Йемена со стороны Китая, а также готовность его страны принять активное участие в восстановлении экономики и инфраструктуры страны, поддержании в ней гражданского мира и стабильности.