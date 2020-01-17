Киев, , 16:47 — REGNUM Депутат Рады Олег Волошин считает, что в условиях нового политического кризиса президент Зеленский должен поступить «единственным разумным» в этой ситуации способом.

В частности, Волошин заявил, что Зеленскому пора предложить изменения в конституцию в части гражданства и ценза времени проживания в стране и уступить свой пост Джорджу Соросу.

«Он (Сорос) — точно не профан в экономике. К тому же уступить ему явно приятнее и солиднее, чем прогибаться под тех, кому дедушка не позволил бы даже кофе заварить», — отметил парламентарий сегодня, 17 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что, согласно открытой информации, большинство членов нынешнего правительства Украины, включая премьера Гончарука, ранее были задействованы в различных грантовых программах структур Сороса. Именно поэтому неформально правительство Гончарука на Украине называют «соросята», что признает и сам премьер.