Пекин, , 16:45 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравления Михаилу Мишустину в связи с его вступлением в должность премьер-министра Российской Федерации, сообщает 17 января Синьхуа.

Китайский премьер отметил высокий уровень двусторонних отношений и сотрудничества Москвы и Пекина в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной областях, а также в строительстве отношений между регионами. Он отметил выдающуюся роль в укреплении стратегического партнерства двух лидеров — Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые в год 70-летия установления российско-китайских дипломатических отношений открыли новую страницу в двусторонних контактах.

В связи с этим Ли Кэцян заявил о готовности тесного сотрудничества с Михаилом Мишустиным в интересах дальнейшего развития взаимовыгодных связей.