Рига, , 16:45 — REGNUM Санкции США в отношении мэра Вентспилса Айвара Лемберга привели к тому, что счета ряда работающих в порту города предприятий оказались заблокированы. Об этом, как пишет портал bb. lv, сообщил руководитель консультативного совета работающих в Вентспилсском порту профсоюзов Линард Гулбисс.

По его словам, более 1500 рабочих, живущих от зарплаты до зарплаты, не могут получить расчёт. Перед их семьями стоит проблема выживания. Скоро они не смогут покупать себе хлеб и медикаменты, отметил он.

Гулбисс добавил, что профсоюзы обратились с письмом к президенту страны Эгилу Левитсу, премьер-министру Латвии Кришьянису Кариньшу, министру иностранных дел страны Эдгару Ринкевичу, министру сообщения Талису Линкайтсу, председателю Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK) Санте Пургайле, призывая их незамедлительно вмешаться в решение ситуации.

Профсоюзы работников порта и города, в случае бездействия властей, готовы начать забастовку.