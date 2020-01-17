Москва, , 16:42 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Единой России» разработают законопроект о лишении свободы до 5 лет за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января сообщил один из авторов законопроекта депутат Гаджимет Сафаралиев.

Авторы во главе с депутатом Гаджиметом Сафаралиевым («Единая Россия») отозвали законопроект, ограничивающий финансирование политических партий, депутат заявил о подготовке поправок в Уголовный кодекс РФ.

«Надо было доработать один момент, связанный с финансированием наличными, а во-вторых, это поправки в Уголовный кодекс. Поэтому мы решили отозвать законопроект для того, чтобы в полной мере эти вопросы включить. Попозже внесем пакетом и предварительно обсудим на экспертном совете фракции, послушаем замечания», — пояснил Сафаралиев.

Он допустил чрезмерную оперативность внесения законопроекта.

«Может быть, мы немного поторопились в плане оформления этого закона, может быть, мы не всё учли, но, в принципе, идея правильная и я считаю, что от нее отказываться нельзя. От идеи мы не отказываемся, потому что я считаю, что эта идея — главное. Я ни в коей мере не имею ничего против ни Навального, ни Вишневского, ни каких-то конкретных партий», — пояснил парламентарий.

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