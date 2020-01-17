Милан, Италия, , 16:41 — REGNUM Конституционный суд Италии в пятницу, 17 января, отклонил инициативу властей восьми регионов страны о проведении референдума об изменении системы национальных выборов.

Инициатором проекта референдума является «Лига» Маттео Сальвини и другие правоцентристские партии. Предлагается весь состав парламента выбирать по мажоритарным округам, а не по смешанной системе, как это происходит сейчас.

Сальвини назвал решение Конституционного суда «позором». По его словам, он считает недопустимым фактический запрет на решение вопросов общенационального значения на референдуме.