Москва, , 16:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсуждали различные аспекты, связанные с подготовкой Международной конференции по Ливии, которая стартует в Берлине 19 января 2020 года.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Напомним, что в Ливии уже несколько лет не прекращается гражданская война. Сейчас в стране борются две силы — Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром и Правительство национального согласия Файеза Сараджа.