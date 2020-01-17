Подгорица, , 16:38 — REGNUM Правительство Черногории отреагировало на выказывание митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия о том, что правительство надо свергнуть, если оно не отменит закон о свободе вероисповедания.

17 января было распространено специальное сообщение правительства по этому поводу.

В нем в частности говорится: «Мы напоминаем митрополиту, что правительство избирается в парламенте по воле представителей народа, избранного на демократических выборах. В частности, ни одно правительство не было избрано и не будет свергнуто на церковной службе (литии) по какой-либо причине».

«Это запрещено конституцией, и деятельность церкви отделена от государства, поэтому правительство и все государственные органы будут твёрдо стоять на позиции защиты конституции, закона и основанного на них порядка» — говорится в сообщении.

В пресс-релизе правительства также сказано, что власти по-прежнему готовы к диалогу Черногорско-приморской митрополией СПЦ, с тем чтобы полностью понять закон, лучше его реализовать и создать условия для подписания основного договора. «Мы ожидаем того же от митрополита Амфилохия», — говорится в заявлении правительства Черногории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря был подписан принятый парламентом закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший протесты сторонников СПЦ в стране. Он предполагает конфискацию у Сербской православной церкви собственности, построенной до 1 декабря 1918 года, если у нее нет подтвержденных прав. Напомним, что 16 января глава МИД Черногории заявил, что власть готова к диалогу со всеми общинами, отметив, что только СПЦ выражает явное недовольство законом, «одобренным Венецианской комиссией».

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