Элиста, , 16:36 — REGNUM Бату Хасиков может покинуть пост главы Республики Калмыкия до конца 2020 года, местом его новой работы может стать Государственная дума. Такое мнение высказал политолог Андрей Серенко в эфире радио «Эхо Москвы — Волгоград».

"Хасикову, с одной стороны, повезло, с другой стороны, я думаю, что открывается возможность, по которой Хасиков перестанет в этом году быть главой Калмыкии. Вероятность достаточно высока. В чём это заключается. Многи эксперты предполагали, что ну вот год в апреле исполнится Хасикову на его посту, и вот спустя год можно будет его поменять. Всё к этом шло. Но теперь в течение региональной политической жизни вмешалось послание, отставки и Конституционная реформа», — отметил Серенко.

Однако политолог отметил, что всё это не означает, что рейтинг Бату Хасикова изменится.

«Я не исключаю, что в связи с досрочными выборами в Госдуму Хасиков может уйти депутатом в Госдуму, например, возглавив список единороссов от Калмыкии, и уже к концу года у республики может появиться новый руководитель», — добавил Серенко, отметив.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нём были поставлены конкретные задачи по социально-экономической политике, а также предложены изменения в Конституцию.

Бату Хасиков был назначен врио главы Калмыкии в марта 2019 года, в сентябре он успешно прошёл процедуру прямых выборов. Вопросы к Хасикову появились после того, как он длительное время, около месяца, не назначал представителя республики в Совет Федерации, а затем на пост и.о. главы администрации Элисты был назначен бывший и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. Последнее решение вызвало широкое возмущение в республике, прошли митинги, что значительно повлияло на рейтинг Хасикова, до такой степени, что эксперты заговорили о возможности его скорой отставки с поста.