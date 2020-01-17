Элиста, 17 января 2020, 16:36 — REGNUM Бату Хасиков может покинуть пост главы Республики Калмыкия до конца 2020 года, местом его новой работы может стать Государственная дума. Такое мнение высказал политолог Андрей Серенко в эфире радио «Эхо Москвы — Волгоград».
Однако политолог отметил, что всё это не означает, что рейтинг Бату Хасикова изменится.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нём были поставлены конкретные задачи по социально-экономической политике, а также предложены изменения в Конституцию.
Бату Хасиков был назначен врио главы Калмыкии в марта 2019 года, в сентябре он успешно прошёл процедуру прямых выборов. Вопросы к Хасикову появились после того, как он длительное время, около месяца, не назначал представителя республики в Совет Федерации, а затем на пост и.о. главы администрации Элисты был назначен бывший и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников. Последнее решение вызвало широкое возмущение в республике, прошли митинги, что значительно повлияло на рейтинг Хасикова, до такой степени, что эксперты заговорили о возможности его скорой отставки с поста.