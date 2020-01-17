Киев, , 16:32 — REGNUM Это очень неприятно, что в кабинете у премьер-министра Украины Гончарука происходит успешная организация «прослушки» и утечка конфиденциальных разговоров, заявил в своем комментарии сегодня, 17 января, украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт подчеркнул, что сам факт прослушки гораздо хуже, чем само содержание этих «непрофессиональных и пустых разговоров» — пропадает место встречи элиты и теряется доверие к участникам таких встреч.

«Сам премьер Гончарук будет теперь не доверять своим собеседникам, подозревая их в возможном сливе информации. Теперь солидные люди — политики, бизнесмены, чиновники, дипломаты и силовики будут бояться откровенно разговаривать о важных и чувствительных темах и персонажах украинской политики. Сначала в кабинетах Кабмина, а потом и в кабинетах офиса президента», — прогнозирует политолог.

Небоженко считает, что еще два-три таких «слива» в СМИ и политическое руководство страны потеряют прочную коммуникацию с правящей группой.

«Все будут бояться друг друга, кроме коррупционеров и политических интриганов», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ране сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка. Также президент требует в течение двух недельразработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущеми технически обеспечить защиту информации.