В городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга) сегодня, 17 января, у мемориала «Братское воинское захоронение» прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню прорыва блокады Ленинграда. Ее участники почтили минутой молчания память павших защитников и жителей Ленинграда, возложили венки и цветы к Братскому воинскому захоронению. Затем торжественным маршем прошла Рота почетного караула. В Красном Селе перед войной насчитывалось 17,3 тысячи жителей. А после войны осталось всего 2,3 тысячи человек.
Панорама «Память говорит. Дорога через войну» открылась в Петербурге
Уникальная трёхмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», которую планирует 18 января осмотреть президент РФ Владимир Путин, открылась в креативном пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга 21 сентября 2019 года.