18 января в Санкт-Петербурге и Ленобласти пройдут памятные мероприятия в честь героических бойцов Красной армии, которые прорвали блокаду Ленинграда в этот день в 1943 году. Для её полной ликвидации потребовался ещё год упорных боёв, но жители осаждённого города получили надежду на спасение.

Президент РФ Владимир Путин проведёт этот день с жителями Петербурга и Ленинградской области: возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Глава государства также осмотрит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Мероприятия, посвящённые памятной дате, проходят и в других регионах страны. Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.