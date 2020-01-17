Рига, , 16:24 — REGNUM С 19 по 30 января в Мичигане пройдут военные учения «Emerald Warrior», в которых примут участие военнослужащие ВВС Латвии. Об этом, как пишет портал Sargs. lv, сообщил исполняющий обязанности командира ВВС лейтенант-полковник Виестур Масулис.

По его словам, цель учений, организованных национальной гвардией США, поддерживать боеготовность взлётных полос и обеспечить выполнение задач авиационным подразделением в условиях низких температур,

Масулис добавил, что программе взаимодействий вооружённых сил Латвии с национальной гвардией Мичигана в апреле 2020 года исполнится 27 лет. Это взаимодействие имело положительное значение при вступлении Латвии в 2004 году в НАТО.

По его словам, бойцы национальной гвардии Мичигана, в свою очередь, на регулярной основе принимаю участие в международных военных учениях, проводимых в Латвии.