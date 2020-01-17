Киев, , 16:19 — REGNUM Для президента Украины Владимира Зеленского в случае с возможной отставкой премьер-министра может оказаться, что проблема не столько в том, чтобы отправить в отставку Гончарука, сколько в том, кого назначить вместо него, заявила 17 января украинский политолог Олеся Яхно.

Политолог подчеркнула, что именно фактор назначения может оказаться определяющим.

«Ведь все прекрасно понимают, что, с одной стороны, Гончарук ассоциируется с прозападным либеральным крылом правительства, а с другой — ключевые решения принимаются/инициируются не в кабинете Гончарука, а в офисе президента», — констатирует Яхно.

По ее словам, в этом смысле, сильный премьер или премьер под конкретную задачу отдельных групп как альтернатива фасадной нише действующего премьера — это уже вопрос в будущем для самого Зеленского.

«Так что Гончарука могут оставить. Пока по крайней мере», — резюмировала специалист.

ИА REGNUM напоминает, что по кулуарной информации одним из претендентов на пост премьер-министра Украины является нынешний глава МВД Арсен Аваков. В целом эксперты отмечают, что очереди желающих на пост главы правительства Украины среди умных людей — нет.