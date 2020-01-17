Москва, , 16:15 — REGNUM Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.

В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.

Хафтар «Примите от нас глубокую признательность и уважение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межливийские переговоры по мирному урегулированию в Москве состоялись 13 января. На них присутствовал и Хафтар, который лично не хочет вести переговоры с представителями Триполи, но на диалог с помощью посредников согласился.

В отличие от главы Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа Хафтар не подписал соглашения о перемирии, которое, впрочем, позже и на словах, согласился соблюдать.

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