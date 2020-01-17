Москва, , 16:14 — REGNUM России следует провести большую работу по восстановлению деталях ряда исторических событий, которые могли бы пролить свет в том числе на ответственность Польши перед Россией. Об этом 17 января заявил председатель комитета по физической культуре, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, с другой стороны, сами должны в этом вопросе навести порядок. То, что мы рассекречиваем архивы — очень правильно. Но надо дальше пойти. Ведь очень много документов до сих пор засекречено, в том числе по польскому походу Тухачевского 20-х годов. Где 150 тыс. наших воинов русских? 60 тыс. вернулось, 20−30 тыс. погибло. Остальные где?» — заявил Дегтярёв.

«Мы за Катынь повинились перед поляками в нулевые годы, лили слёзы, признали, что сталинский режим расстрелял офицеров. Мы постоянно перед всеми винимся, что мы какие-то никакие. Мне кажется, нужно здесь занять абсолютно трезвую историческую позицию. Чем президент и занялся и дал всем посыл: хватит молчать», — подчеркнул он.