Бишкек, , 16:10 — REGNUM Верховный суд Киргизии намерен выполнить требование комитета ООН по правам человека и рассмотреть повторно уголовное дело правозащитника Азимжана Аскарова, приговоренного к пожизненному сроку за особо тяжкие преступления, передает «Kaktus.media».

По словам адвоката Аскарова, его подзащитный уже написал в Верховный суд заявление на обжалование приговоров судебных органов предыдущих инстанций, осудивших его на пожизненное заключение.

ИА REGNUM напоминает, что гражданский активист Азимжан Аскаров был приговорен в Киргизии к пожизненному тюремному сроку за организацию сожжения заживо милиционер, за организацию беспорядков и участие в разжигании межэтнического конфликта, произошедшего в южных регионах республики в июне 2010 года.

В апреле 2016 года комитет ООН по правам человека потребовал от правительства Киргизии освободить и оправдать Аскарова. В итоге Чуйский областной суд повторно рассмотрел уголовное дело активиста, вновь признав его виновным по всем ранее предъявленным обвинениям и оставив прежний приговор в силе.