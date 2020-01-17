Вильнюс, , 16:07 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 17 января, заявил, что литовским чиновникам не следует заниматься эскалацией вопроса Белорусской АЭС из-за того, что это может отпугнуть иностранных инвесторов от работы в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Было бы неверно, если бы мы создали о своей стране представление, как о какой-то зоне нестабильности, это, в конце концов, может навредить даже инвестициям», — сказал Линкявичюс, который сегодня участвует в так называемой «снежной встречи» в Тракай, съезде экспертов и чиновников из разных стран, которые обсуждают, как противостоять России.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он продолжит использовать все возможные форматы для противодействия БелАЭС, пока ЕС не признает станцию своей «личной проблемой».

В Литве БелАЭС признана «угрозой национальной безопасности», а литовские чиновники утверждают, что технологии и «некачественное строительство» грозит «атомной катастрофой».