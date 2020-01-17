Вильнюс, 17 января 2020, 16:07 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня, 17 января, заявил, что литовским чиновникам не следует заниматься эскалацией вопроса Белорусской АЭС из-за того, что это может отпугнуть иностранных инвесторов от работы в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что он продолжит использовать все возможные форматы для противодействия БелАЭС, пока ЕС не признает станцию своей «личной проблемой».
В Литве БелАЭС признана «угрозой национальной безопасности», а литовские чиновники утверждают, что технологии и «некачественное строительство» грозит «атомной катастрофой».