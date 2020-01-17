Нячанг, Вьетнам, , 16:05 — REGNUM Индонезия полностью поддерживает председательство Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2020 году, сообщает Antara.

Заявление было передано министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече глав МИД стран АСЕАН в Нячанге (Вьетнам).

«Индонезия с удовлетворением отмечает, что АСЕАН завершила множество программ в рамках концепции сообщества АСЕАН — 2025», — отметила глава МИД Индонезии.

Ожидается, что Индонезия проведет форум АСЕАН — ВЭФ по инфраструктуре и сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе в Джакарте 7−9 июля 2020 года. В этом совещании примут участие правительства и бизнесмены стран АСЕАН и Индо-Тихоокеанского региона.

Индонезия также призывает страны Юго-Восточной Азии учитывать проблемы женщин, мира и безопасности. По этой причине государство планирует провести в 2020 году второе региональное совещание по этой теме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт в области международных отношений отметил, что стремительно растущие экономические условия Вьетнама могут обеспечить ему лидерство в АСЕАН.

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