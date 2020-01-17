Москва, , 15:56 — REGNUM Авторы во главе с депутатом Госдумы Гаджиметом Сафаралиевым («Единая Россия») отозвали законопроект, ограничивающий финансирование политических партий, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. Инициатива будет доработана.

Парламентарии решили воспользоваться своим правом на отзыв законопроекта и на основании подпункта (б) пункта 6 статьи 112 Регламента Государственной думы отозвали инициативу.

Авторы ранее аргументировали необходимость внесения поправок «активной антироссийской пропагандой, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы Российской Федерации в лице ее государственного режима и органов публичной власти».

Одновременно предлагается ввести ограничения на пожертвования партиям. Предлагается запретить партиям принимать пожертвования от иностранных фондов и посольств.

Вместе с тем Сафаралиев анонсировал новую версию инициативы.

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