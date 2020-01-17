Москва, , 15:56 — REGNUM Отношения между Францией и Россией в 2019 году ознаменовались интенсивными двусторонними контактами и расширением повестки дня. Этого свидетельствует о потеплении российско-французский отношений и о постепенном возвращении политического диалога с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сегодня, 17 января, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Читайте также: Россия представляет угрозу для НАТО — МИД Франции

«Вектор и темп развития двусторонних связей задан президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе личных встреч и телефонных бесед, а также обмена посланиями по вопросам сотрудничества России и Франции, по проблематике прекращения действия ДРСМД и по теме укрепления доверия и безопасности в Европе», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомним, что решение об углублении двустороннего сотрудничества в сферах стратегической стабильности и безопасности в Европе было принято главами двух государств по итогам переговоров в Форте Брегансон.

Также по теме: В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Об изменении отношений между двумя странами в сторону потепления говорит и работа российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, которая была возобновлена после семилетнего перерыва.

Лавров также добавил, что Франция продолжает сохранять позиции ключевого инвестора в России. По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года объём накопленных прямых французских инвестиций в РФ составляет $18,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы стоит попытаться найти общий язык с Россией. Причём сделать это, несмотря на недоверие со стороны стран Прибалтики и Польши. В противном случае, отметил глава Пятой республики, отказавшись от такого шага, европейцы «совершат большую ошибку». При этом французский лидер не призывал отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за кризиса на Украине.