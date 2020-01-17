Москва, 17 января 2020, 15:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, представляя послание Федеральному собранию, выступил как национальный лидер, видящий величие страны прежде всего в достоинстве граждан.
Такое мнение высказал в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на пресс-конференции, посвященной реакции граждан Российской федерации на Послание президента РФ.
Так же, по мнению Алексея Чеснакова, смысл Послания складывается из пяти основных составляющих: это конституционный статус мероприятия (потому что Послание посвящено Конституции), это фигура самого национального лидера, Владимира Путина, который привлекает огромное внимание как самый авторитетный и влиятельный политики страны, это аудитория — одна из самых массовых аудиторий для подобного рода обращений политических лидеров и не только в нашей стране, но и в мире.
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