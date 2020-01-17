Москва, , 15:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, представляя послание Федеральному собранию, выступил как национальный лидер, видящий величие страны прежде всего в достоинстве граждан.

Такое мнение высказал в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на пресс-конференции, посвященной реакции граждан Российской федерации на Послание президента РФ.

Так же, по мнению Алексея Чеснакова, смысл Послания складывается из пяти основных составляющих: это конституционный статус мероприятия (потому что Послание посвящено Конституции), это фигура самого национального лидера, Владимира Путина, который привлекает огромное внимание как самый авторитетный и влиятельный политики страны, это аудитория — одна из самых массовых аудиторий для подобного рода обращений политических лидеров и не только в нашей стране, но и в мире.

«Четвертое — по списку, но не по значению — это содержание Послания, — считает Алексей Чеснаков, — Понятно, что это целая программа деятельности страны на целый год, а может быть, и на более серьезную перспективу по ряду вопросов, потому что за ближайший год необходимо будет только законодательно обеспечить все эти вопросы. А многие инициативы Владимира Путина доходили до 2030 года и дальше».

«И, наконец, пятое — это влияние на последующую информационную и политическую повестку, очевидно, что весь политический класс на протяжении ближайших месяцев будет занят отработкой Послания», — отметил Алексей Чеснаков.

«Если учитывать эти пять факторов, то, естественно, то естественно говорить о Послании лидера нации к стране и к миру», — завершил свой комментарий директор Центра политической конъюнктуры

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