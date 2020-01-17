Москва, , 15:53 — REGNUM От нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина стоит ждать зачистки коррупционных группировок, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Мишустин налоговик. Он не будет заниматься инвестициями. Он не будет заниматься развитием. Просто в силу своей деловой культуры. Он же не политический назначенец, которого назначили посидеть в налоговой службе. Он профессиональный налоговик. Поэтому максимум, чего от него можно ждать в плане развития, так это зачистки безумных коррупционных группировок, которые создали бюрократы, обезумевшие от безнаказанности, — сказал Делягин. — Мишустин как налоговик очень хорошо знает российскую экономику. Я также надеюсь, что он немного ослабит налоговый террор, потому что будет смотреть не только с точки зрения последствий для бюджета, но и с точки зрения последствий для страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу перед правительством России — сосредоточиться на исполнении положений послания президента России.

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