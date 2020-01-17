Киев, 17 января 2020, 15:55 — REGNUM Встреча главы совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова и посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого состоялась в Киеве, сообщил 17 января официальный сайт СНБО.
В ходе обсуждения представитель Польши выразил соболезновании, а также предложил помощь в расследовании авиакатастрофы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что Украина будет добиваться официальной фиксации вины Ирана за сбитый самолёт.
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