Москва, , 15:49 — REGNUM Русофобия превратилась в основу политической жизни ряда европейских стран. Об этом 17 января заявил председатель комитета по физической культуре, туризму и делам молодежи Госдумы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) в эфире телеканала «Россия 24».

«Они на этом строят собственную политику. И русофобия в данном случае — питательная среда для собственный политических амбиций. Русофобия ведь рождается в основном на уроках географии. Не устаю об этом говорить. Была великая Шведская империя. Пётр Первый вместе с русской армией сделал его невеликой, обкромсал — сегодня нормальное европейское государство. Однако русофобия присутствует, в том числе и поэтому. Были вот такие, стали вот такие», — заявил Дегтярёв.

«То же самое с Польшой. Несколько раз делили, несколько раз освобождали. Но при этом когда-то она была большой европейской страной», — подчеркнул он.

Напомним, 10 января Сейм Польши принял резолюцию с обвинением российских властей в манипулировании историей и фальсификации. В документе утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.