Москва, , 15:54 — REGNUM Политический диалог России и Франции вернулся на достойный уровень благодаря потеплению отношений двух стран. Такой тезис присутствует в ответах на вопросы СМИ, подготовленных для пресс-конференции и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, опубликованных на сайте министерства.

«2019 год ознаменовался потеплением в российско-французских отношениях», — отметили в МИД.

О восстановлении уровня диалога с Парижем говорит интенсификация двусторонних контактов и расширение их повестки дня. Президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон задали вектор и темп развития двусторонних связей во время личных встреч и телефонных разговоров.

Так, они обменивались посланиями по проблематике прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также и укрепления доверия и безопасности в Европе. Вопросы безопасности поднимались и в ходе переговов в форте Брегансон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Москву прибыл новый посол Франции Пьер Леви.

Читайте также: Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ливии и Ирана

Читайте ранее в этом сюжете: Новый посол Франции в России прибыл в Москву