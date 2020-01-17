Москва, , 15:58 — REGNUM Объём немецких инвестиций, который был вложен в российскую экономику в 2018 году, стал самым большим с 2008 года. Об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, которые не прозвучали 17 января на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Согласно опубликованной в ФРГ статистике, в 2018 году немцами в Россию было инвестировано €3,26 млрд, что является самым высоким показателем с 2008 года», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также отмечается, что в первом квартале 2019 года объем германских инвестиций в экономику России составил €1,76 млрд, а совокупный объем инвестиций ФРГ в российскую экономику на сегодняшний день превышает $18 млрд, а российские капиталовложения в немецкую экономику составляют $9 млрд.

При этом указывается, что, ФРГ продолжает оставаться одним из основных внешнеторговых партнеров РФ несмотря на сокращение товарооборота между странами по итогам 3-х кварталов 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 12,9% до $38,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в МИД РФ, что заявления Германии о том, что российские компетентные ведомства на должном уровне не оказали содействия в расследовании убийства террориста Зелимхана Хангошвили, не соответствует действительности.