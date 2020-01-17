Ханты-Мансийск, 17 января 2020, 15:45 — REGNUM В Югре на должность руководителя ветеринарной службы ХМАО назначен Алексей Зуев. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Натальей Комаровой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.
К новым обязанностям Алексей Зуев приступит с 21 января 2020 года. Прежний руководитель службы Виктор Трофимов продолжит работу в ведомстве в качестве первого заместитель руководителя.
Отмечается, что Алексей Зуев ранее занимал должность начальника отдела департамента ветеринарии Свердловской области.