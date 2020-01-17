Москва, , 15:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поставил задачу перед правительством России.

«Самое главное на сегодняшний момент — нужно сосредоточиться на исполнении положений послания президента, которыми мы все занимаемся», — заявил он на встрече с исполняющими обязанности членами правительства, а также своим предшественником, замруководителя Совбеза России Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр напомнил, что тоже был частью правительства и знает лично всех коллег по действующему составу. Мишустин пообещал провести новую встречу после консультаций и объявления состава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю достижения максимальных успехов в выполнении поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач.

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