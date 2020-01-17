Москва, , 15:40 — REGNUM Законопроект, уточняющий нормы о статусе беженца, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Леонидом Калашниковым (КПРФ) и Ольгой Епифановой («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Предлагается исключить получение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища.

Также законопроектом предусмотрены положения о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации является документом, удостоверяющим на территории Российской Федерации личность лица, получившего временное убежище.

«Само свидетельство подтверждает факт предоставления лицу временного убежища. В свою очередь, основанием для законного пребывания на территории Российской Федерации является предоставление иностранному гражданину соответствующего статуса», — указали авторы.