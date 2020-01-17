Москва, , 15:42 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за проведение переговоров в Москве по ливийскому урегулированию. Об этом сообщает 17 января пресс-служба Кремля.

Хафтар адресовал Путину письмо, в котором назвал его «дорогим другом» и выразил признательность за усилия Москвы по установлению мира и стабильности в Ливии. Маршал также выразил полную поддержку российской инициативе переговоров, призванных наладить в Ливии мир, и подтвердил, что готов прибыть в РФ для продолжения диалога.

«Примите от нас глубокую признательность и уважение», — завершил письмо ливийский маршал.

Как сообщало ИА REGNUM, межливийские переговоры прошли в Москве 13 января.

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