Киев, , 15:36 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают вероятность того, что в случае отставки с поста главы правительства Алексея Гончарука новым премьером будет нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Ряд политолог считают, что Авакову действительно может быть предложен такой пост, но министр внутренних дел вряд ли согласится на такое предложение.

«Вот, скажите, а ему это зачем? Весь этот «головняк» с падением промпроизводства на 7,5%, зарплаты бюджетникам, пенсии — зачем весь этот негатив брать сейчас на себя? В премьеры сейчас может пойти только тот, кто готов к политическому суициду. Очереди желающих среди умных людей — нет», — заявил политолог Кирилл Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке, которому предшествовала публикация аудиозаписей его совещаний. На этих совещаниях Гончарук несколько раз некорректно выразился в адрес президента, отметив, в частности, что у Зеленского слишком «примитивное» понимание экономики.

После заявления Гончарука Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров. Президент также требует разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущеми технически обеспечить защиту информации.